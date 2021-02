Gianni Rezza lancia l’allarme | “In Abruzzo variante inglese | colpisce di più i bambini”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Durante la consueta conferenza del Ministero della Salute che ha fatto il punto sulla situazione legata all’emergenza di coronavirus in Italia nell’ultima settimana, l’epidemiologohatochiedendo di fare presto a vaccinare: “A Chieti inè stata identificata lache ha maggiore trasmissibilità ma per fortuna la risposta ai vaccini non è inficiata ma bisogna intervenire prontamente, anche perché sembra possa infettare di più la popolazione pediatrica. Si stanno implementando zone rosse nei comuni colpiti”.ha continuato: “Le varianti hanno maggiore trasmissibilità, quindi dobbiamo fare presto a vaccinare. E’ una corsa contro il tempo cercando di coprire la popolazione rispetto sia al virus che ...

Lo ha detto l'epidemiologoalla conferenza stampa al ministero della Salute. Cambio di fascia per la Sardegna. Da lunedi l'isola potrebbe passare dalla fascia arancione a quella ...invita alla cautela: 'Ancora troppi morti'. 05 feb 17:08: situazione non è confortante, troppi morti 'La situazione sembra stabile in questo momento, con 14mila nuovi positivi oggi ...