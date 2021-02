Dialogo tra Catarella e Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Catarelli stavi nel su gabiotte a iucari a Uorla Crafta. Pariva una di chelle iurnata sine ammazzatine che macari in Sicilie accapitavana e nisciuna haviva volia di sciarriarse pirchia pariva che la Primmavere vuliva turnari nova. Ma mintre stavia al sittima quatra sunai mallitta il tilifuna del cintralina e iddu che eri aginta scilta scilsa lo iusta biastime primera di risupunneri. “Cummissariate de Vigate chi è al tilifuna?”. “Buon giorno sono Mario Draghi”. Catarelli: “Io havia iucata al vuestra ioca”. Draghi: “Ne ho piacere, anche se mi sfugge a quale gioco allude: potrei cortesemente parlare con il Commissario Zingaretti, sa è per una faccenda di Governo… “. C: “Io pinsa che lia havia errata ‘Cillenze”. D: “Io non erro dal 1946: ma se lei gentilmente mi passa Zingaretti poi ne parlo a lui medesimo”. C: “Ma iddo non è in loca”. D: “E dove si ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) Catarelli stavi nel su gabiotte a iucari a Uorla Crafta. Pariva una di chelle iurnata sine ammazzatine che macari in Sicilie accapitavana e nisciuna haviva volia di sciarriarse pirchia pariva che la Primmavere vuliva turnari nova. Ma mintre stavia al sittima quatra sunai mallitta il tilifuna del cintralina e iddu che eri aginta scilta scilsa lo iusta biastime primera di risupunneri. “Cummissariate de Vigate chi è al tilifuna?”. “Buon giorno sono Mario”. Catarelli: “Io havia iucata al vuestra ioca”.: “Ne ho piacere, anche se mi sfugge a quale gioco allude: potrei cortesemente parlare con il Commissario Zingaretti, sa è per una faccenda di Governo… “. C: “Io pinsa che lia havia errata ‘Cillenze”. D: “Io non erro dal 1946: ma se lei gentilmente mi passa Zingaretti poi ne parlo a lui medesimo”. C: “Ma iddo non è in loca”. D: “E dove si ...

RaiRadio2 : «Io e Ale ci rincorrevamo da un po’, avevamo voglia di fare una canzone insieme da molto tempo. Per #PezzoDiCuore h… - napolista : Dialogo tra Catarella e Draghi “A Zingaretti ho promesso di togliere quota cento. A Salvinia di rimetterla”. Di Vin… - ReArtistron : RT @MiguelCalabria3: Nevers #France La navata è un esempio di dialogo tra quadrato e cerchio: archi a mezza punta per completare aperture q… - Menanni1 : @JoeWolve @Ludarge Non ti ho ancora bloccato? Provvedo subito. Scusa sai, ma questo è un dialogo tra adulti. - RSInews : Tra UE e Russia 'rapporti tesi' Borrell ha incontrato Lavrov a Mosca: con il caso Navalny raggiunto il punto più ba… -