"Delogu non ha mai minacciato la signora Muccioli con la pistola" (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'avvocatessa di Walter Delogu, Barbara Indovina, ha inviato una lettera a Giacomo Muccioli (figlio di Muccioli) e al Napolista per l'intervista concessa a Libero. La pubblichiamo integralmente. Egregio signor Muccioli, scrivo la presente in nome e per conto di Walter Delogu che mi ha conferito mandato per contestare le Sue inaccettabili dichiarazioni raccolte dal portale "Libero.it" e dalla testata giornalistica "il Napolista" in data 18 gennaio u.s.. Nell'intervista Lei proferisce affermazioni del tutto false e lesive dell'onore e della reputazione della parte che rappresento. In particolare Lei ha dichiarato: ""Hanno dato credito a uno che ha puntato una pistola alla testa a mia madre, senza raccontare chi era veramente mio padre"; e, ancora: "Walter Delogu è ...

