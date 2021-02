MediasetTgcom24 : Covid, medici francesi chiedono lockdown: epidemia mal controllata #coronavirus - ladyonorato : #BastaLockdown senza se e senza ma. E si diano ai medici del territorio i DPI per visitare a domicilio chi ha sinto… - fattoquotidiano : Da una parte, migliaia di medici che protestano per essere rimasti senza vaccino anti Covid-19. Dall’altra, un medi… - Japanics : RT @RadioRadioWeb: 'Mi denunciano? Io tiro fuori il protocollo, dico che me l'ha detto il Ministero, l'ordine dei medici o il Professor Gal… - gib_barbara : @italianavera333 @AStramezzi @COVID_19 Grazie, credevo che il comitato fosse riservato ai medici! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid medici

TGCOM

...parlano di una circolazione epidemica del- 19 'importante ma stabile' e che al momento attuale 'non giustifica' misure come il lockdown in Francia. Sempre più numerosi sono, invece, i...Vi è stata una sensibilizzazione daidi medicina generale circa la prudenza degli over 80 ... Lo ha annunciato il presidente della Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sull'emergenza. In ...Secondo i dati della Federazione degli Ordini dei medici, l’ultima vittima è Michele Tagliaferri, medico di medicina generale da poco in pensione, morto oggi Milano, 5 feb. (LaPresse) – Sale a 309 il ...“Le Regioni possono – ha precisato Rezza- anzi devono, in accordo con il ministero, implementare le zone rosse, nei comuni come nelle province, all’interno delle quali applicare un mini lockdown. temp ...