Coronavirus | l' indice Rt resta invariato a 0 | 84 La Sardegna passa al ' giallo'

(Di venerdì 5 febbraio 2021) LRt in Italiaa 0,84 . Questo l esito dell analisi della cabina di regia ministero della Salute - Iss che monitora settimanalmente i dati. Da cui emergerebbe come unica modifica ...

PerugiaToday : VIDEO Coronavirus, indice Rt e monitoraggio settimanale: l'analisi della Cabina di Regia - barrymansixty1 : Un titolo del genere é puro clickbait. Da vergognarsi. - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS ELEZIONI? COVID ITALIA, INDICE RT A 0.84: “EPIDEMIA PEGGIORA” - Miti_Vigliero : RT @Open_gol: Aumenta il numero delle regioni a rischio alto (3 contro 1) e diminuisce quello delle regioni a rischio basso (7 contro 10).… - varesenews : L’indice Rt lombardo resta sotto la soglia critica -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus indice

La Gazzetta del Mezzogiorno

Rt in Italia invariato a 0,84 . Questo l esito dell analisi della cabina di regia ministero della Salute - Iss che monitora settimanalmente i dati. Da cui emergerebbe come unica modifica ......del rally dei prezzi a sua volta innescato dalla grave crisi economica causata dal. Nel ... il Nasdaq e l'USA 30. La notizia dell'arrivo della pandemia ha fatto crollare le borse ma, ...Sono 14.218 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +13.659, qui il bollettino). Sale così ad almeno 2.611.659 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti ...Gli esperti affermano che al momento non è prevista alcuna tregua dalla pandemia a causa delle nuove varianti di coronavirus ...