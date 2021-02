Contagio in una scuola di Villaricca, alunni e docenti in quarantena (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo la notizia della positività di un alunno della scuola Giancarlo Siano di Villaricca, nella giornata di ieri si è registrato un altro caso in un altro istituto del territorio. Il nuovo caso è stato accertato all’interno della 4 sezione del plesso di via Bologna, scuola Primaria Italo Calvino. Villaricca, Contagio a scuola Come apprende L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo la notizia della positività di un alunno dellaGiancarlo Siano di, nella giornata di ieri si è registrato un altro caso in un altro istituto del territorio. Il nuovo caso è stato accertato all’interno della 4 sezione del plesso di via Bologna,Primaria Italo Calvino.Come apprende L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Leggi su teleclubitalia

