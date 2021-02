Conferenza stampa Inzaghi: «Gaich è tornato in Russia. La Samp ha un lusso» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore Filippo Inzaghi ha parlato in Conferenza stampa in vista della gara contro la Sampdoria. Le sue parole. IAGO FALQUE – «Iago sicuramente sta molto meglio. Ho qualche dubbio perché affrontiamo una squadra temibile, perciò manderò in campo la formazione migliore». SampDORIA – «La Sampdoria è un’ottima squadra, si è rinforzata molto rispetto alla gara di andata: si è riservata il lusso di mettere in rosa Keita Balde, tenere Ramirez e prendere Torregrossa a gennaio, ma noi siamo pronti». NUOVO ARRIVATO – «Gaich ha avuto dei problemi burocratici, è dovuto tornare in Russia e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Filippo, tecnico del Benevento, ha parlato alla vigilia della gara contro ladoria. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore Filippoha parlato inin vista della gara contro ladoria. Le sue parole. IAGO FALQUE – «Iago sicuramente sta molto meglio. Ho qualche dubbio perché affrontiamo una squadra temibile, perciò manderò in campo la formazione migliore».DORIA – «Ladoria è un’ottima squadra, si è rinforzata molto rispetto alla gara di andata: si è riservata ildi mettere in rosa Keita Balde, tenere Ramirez e prendere Torregrossa a gennaio, ma noi siamo pronti». NUOVO ARRIVATO – «ha avuto dei problemi burocratici, è dovuto tornare ine ...

