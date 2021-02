Braciere in camera da letto per scaldarsi | coppia intossicata

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nelle prime ore di giovedì (4 febbraio) in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per due pazienti vittime, unadi 50enni, di intossicazione da monossido di carbonio. L’ incidente è avvenuto a Vimercate. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire alla presenza di unall’interno dell’abitazione, nellada. I pazienti sono quindi stati inviato all’Ospedale di Vimercate. L’arrivo del paziente iniperbarica in Habilita è avvenuto alle ore 08.30. L’inizio del trattamento è avvenuto pochi minuti più tardi. Una volta concluso il trattamento i pazienti sono stati riportati in ambulanza in ospedale. L'articolo BergamoNews.