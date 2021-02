ATP Melbourne 1 2021: Salvatore Caruso viene battuto da Miomir Kecmanovic e dalla pioggia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Negli ottavi del torneo ATP Melbourne 1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a Melbourne, in Australia, l’azzurro Salvatore Caruso viene superato dal serbo Mioimr Kecmanovic, testa di serie numero 7, con il punteggio di 7-6 (5) 5-7 7-5 in tre ore e cinque minuti, dopo un’interruzione per pioggia di un’ora e mezza. Ai quarti il balcanico se la vedrà con Jannik Sinner. Nel primo set parte male Caruso, che in apertura subisce il break, ma nel quarto game riesce a trovare il 2-2. Nuovo scambio di break tra i due avversari tra settimo ed ottavo gioco, ma nonostante tante incertezze al servizio, si arriva al tie break. Anche in questo caso Caruso parte male e si ritrova sotto 0-3, ma riesce a trovare il ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Negli ottavi del torneo ATP1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a, in Australia, l’azzurrosuperato dal serbo Mioimr, testa di serie numero 7, con il punteggio di 7-6 (5) 5-7 7-5 in tre ore e cinque minuti, dopo un’interruzione perdi un’ora e mezza. Ai quarti il balcanico se la vedrà con Jannik Sinner. Nel primo set parte male, che in apertura subisce il break, ma nel quarto game riesce a trovare il 2-2. Nuovo scambio di break tra i due avversari tra settimo ed ottavo gioco, ma nonostante tante incertezze al servizio, si arriva al tie break. Anche in questo casoparte male e si ritrova sotto 0-3, ma riesce a trovare il ...

infoitsport : ATP Melbourne I, due partite per Jannik Sinner nella notte? Prima Bedene, poi possibile derby! - infoitsport : LIVE Sinner-Bedene 7-6 6-2, ATP Melbourne I in DIRETTA: l'azzurro domina lo sloveno e sfata il tabù! Possibile derb… - zazoomblog : LIVE Sinner-Bedene 5-4 ATP Melbourne I in DIRETTA: l’azzurro conduce il set - #Sinner-Bedene #Melbourne #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Sinner-Bedene 7-6 0-1 ATP Melbourne I in DIRETTA: l’azzurro si assicura il primo set al tie-break! - #Sinner-… - lorenzofares : Botic Van de Zandschulp ????, 159 #ATP, ai QF al torneo di Melbourne dopo aver battuto Opelka ????, è colui che ha mess… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Melbourne Covid spaventa Melbourne, ma lunedì l'Open parte

... fra i quali l'Atp Cup, il mini torneo per nazionali nel quale l'Italia è in semifinale. L'... A Melbourne peraltro non si registravano nuovi casi da quasi un mese. Gli Open d'Australia in tempo di ...

Melbourne, allarme rientrato. Tutti i match riprogrammati, Sinner dopo mezzanotte

Recupero " Si riprende dunque da venerdì, questa notte, con i match dell'Atp Cup e dei tornei maschili di Melbourne 1 e 2 oltre ai tre tornei Wta. Previsto anche il sorteggio del tabellone nella ...

ATP/WTA Melbourne, programma venerdì 5 febbraio: possibile doppio turno per Sinner, Caruso e Travaglia Ubi Tennis Sinner-Kecmanovic, ATP Melbourne I: orario, tv, programma, streaming

I quarti di finale del torneo ATP Melbourne 1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a Melbourne, in Australia, vedranno impegnato, nel cuore della notte italiana ...

LIVE Sinner-Kecmanovic, ATP Melbourne I in DIRETTA: quarti di finale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match - La presentazione del confronto Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l'azzurro Jannik Sinner ed il serbo Mi ...

... fra i quali l'Cup, il mini torneo per nazionali nel quale l'Italia è in semifinale. L'... Aperaltro non si registravano nuovi casi da quasi un mese. Gli Open d'Australia in tempo di ...Recupero " Si riprende dunque da venerdì, questa notte, con i match dell'Cup e dei tornei maschili di1 e 2 oltre ai tre tornei Wta. Previsto anche il sorteggio del tabellone nella ...I quarti di finale del torneo ATP Melbourne 1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a Melbourne, in Australia, vedranno impegnato, nel cuore della notte italiana ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match - La presentazione del confronto Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l'azzurro Jannik Sinner ed il serbo Mi ...