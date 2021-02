Al via la vendita della nuova MG EHS Plug-in Hybrid (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ ora disponibile in Italia la nuova MG EHS Plug-in Hybrid. Dopo MG ZS EV totalmente elettrico introdotto in alcuni paesi europei lo scorso anno, questo è il secondo modello MG per l’Europa. Lo spazioso SUV è equipaggiato con l’avanzata tecnologia Plug-in Hybrid combina bassi livelli di consumi ed emissioni per offrire un piacere di guida ottimale. Il robusto propulsore è composto da un motore turbo da 1,5 litri, un cambio intelligente a 10 velocità, un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh. In modalità EV, l’ibrida MG EHS Plug-in Hybrid può viaggiare fino a 52 km in marcia completamente elettrica (WLTP). Inoltre, il modello ha un ricco equipaggiamento che gli conferisce caratteristiche di comfort e sicurezza. Excite e Exclusive gli ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ ora disponibile in Italia laMG EHS-in. Dopo MG ZS EV totalmente elettrico introdotto in alcuni paesi europei lo scorso anno, questo è il secondo modello MG per l’Europa. Lo spazioso SUV è equipaggiato con l’avanzata tecnologia-incombina bassi livelli di consumi ed emissioni per offrire un piacere di guida ottimale. Il robusto propulsore è composto da un motore turbo da 1,5 litri, un cambio intelligente a 10 velocità, un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh. In modalità EV, l’ibrida MG EHS-inpuò viaggiare fino a 52 km in marcia completamente elettrica (WLTP). Inoltre, il modello ha un ricco equipaggiamento che gli conferisce caratteristiche di comfort e sicurezza. Excite e Exclusive gli ...

E' ora disponibile in Italia la nuova MG EHS Plug - in Hybrid. Dopo MG ZS EV totalmente elettrico introdotto in alcuni paesi europei lo scorso anno, questo e' il secondo modello MG per l'Europa. Lo ...

