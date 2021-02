WGA Awards 2021 | tutte le nomination

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Annunciate ledei WGA, i premi assegnati dal sindacato degli sceneggiatori americani che verranno consegnati il 21 marzo Dopo aver ricevuto la candidatura ai Golden Globe per miglior performance drammatica di Bob Odenkirk, Better Call Saul guida la classifica delle candidature dei WGA Award. Con ben cinques, inclusa quella per la miglior serie drammatica, rimane la serie favorita; seguita da Ted Lasso e The Great, entrambe a quota tre. Tra i progetti apprezzati dai membri della giuria ci sono anche The Boys, The Crown e The Mandalorian. Eccoledi questa edizione: DRAMA SERIES Better Call Saul – The Boys – The Crown – Ozark – The Mandalorian COMEDY SERIES Curb Your Enthusiasm – The ...