Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Le Scuse di Giancarlo! (Di giovedì 4 febbraio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Giancarlo chiede scusa ad Aurora e alla sua famiglia, mentre Gemma non si rassegna e continua a sostenere che Maurizio prova qualcosa per lei… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato molto a lungo di Gemma che prova ancora dei sentimenti verso Maurizio e soffre per lui. Uno spazio è stato dedicato anche a Giancarlo, che si è voluto scusare pubblicamente con Aurora. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma pensa ancora a Maurizio! La Puntata si apre con il ritorno di Pamela Barretta.

