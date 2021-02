Prandelli, allarme Ribery:'Non so se con l'Inter potrà giocare' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il problema che non ti aspetti e rovina la vigilia. Nell'ultima seduta Franck Ribery ha accusato un fastidio muscolare che ne mette in dubbio la presenza domani sera contro l'Inter. 'La squadra sta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il problema che non ti aspetti e rovina la vigilia. Nell'ultima seduta Franckha accusato un fastidio muscolare che ne mette in dubbio la presenza domani sera contro l'. 'La squadra sta ...

Il problema che non ti aspetti e rovina la vigilia. Nell'ultima seduta Franck Ribery ha accusato un fastidio muscolare che ne mette in dubbio la presenza domani sera contro l'Inter. 'La squadra sta ...

Un problema non da poco per Prandelli che già deve fare a meno degli squalificati Castrovilli e Milenkovic. Tra i convocati contro l'Inter ci sono il franco - marocchino Malcuit (partirà dalla ...

Firenze, 4 febbraio 2021 - Vigilia di Fiorentina-Inter, con i viola alle prese con un problema (anzi "un piccolo problemino" per dirla con il tecnico gigliato Cesare Prandelli) per il fuoriclasse fran ...

Frank Ribéry è in dubbio per la gara di domani sera al Franchi contro l'Inter: l'attaccante francese durante l'allenamento odierno ha accusato un "piccolo problema fisico" come lo ha definito Cesare P ...

