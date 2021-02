Nella democratica New York i vaccini vanno quasi tutti ai bianchi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Via l’odiatissimo Donald Trump, sparite magicamente le disuguaglianze razzialo negli Stati Uniti? Certo che no, anzi. Nella New York democratica e progressista governata da Bill de Blasio la somministrazione dei vaccini procede spedita, ma non per tutti. Come riporta il Wall Street Journal, quasi la metà dei residenti della Grande Mela che hanno ricevuto una InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 4 febbraio 2021) Via l’odiatissimo Donald Trump, sparite magicamente le disuguaglianze razzialo negli Stati Uniti? Certo che no, anzi.Newe progressista governata da Bill de Blasio la somministrazione deiprocede spedita, ma non per. Come riporta il Wall Street Journal,la metà dei residenti della Grande Mela che hanno ricevuto una InsideOver.

fabiochiusi : 'Io credo che la Russia sia sicuramente molto più democratica dell'Unione europea così come oggi è impostata, che è… - virgin_PALMOIL : @dambro_d nella misura in cui, nella scelta democratica, anti quello che ti pare, se non altro, potresti chiedergli… - yuna_hikari : RT @fabiochiusi: 'Io credo che la Russia sia sicuramente molto più democratica dell'Unione europea così come oggi è impostata, che è una fi… - ivotnip : RT @fabiochiusi: 'Io credo che la Russia sia sicuramente molto più democratica dell'Unione europea così come oggi è impostata, che è una fi… - euridice932 : RT @fabiochiusi: 'Io credo che la Russia sia sicuramente molto più democratica dell'Unione europea così come oggi è impostata, che è una fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella democratica INSIEME: Mario Draghi e la convergenza degli europeisti

... tra le altre cose, ha nella propria agenda la questione del debito pubblico mondiale, in generale, ... comunque, in una situazione normale sarebbe la cosa più ragionevole e più democratica da fare. E' ...

Grillini dal "no" al "dipende". E torna lo spettro scissione

E credo che la via democratica alla ricostruzione dell'Italia, in virtù anche del lavoro svolto ... Alcuni di loro seguirebbero Emilio Carelli nella sua neonata componente. Parla il viceministro del ...

Myanmar/Birmania: dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'Unione europea Consilium.europa.eu CON LO SCEMPIO DEL CAMPIDOGLIO IL POTERE È PASSATO AGLI APPARATI

Dopo l’assalto al parlamento che scredita il marchio democratico americano e ne indebolisce la legittimazione imperiale, scatta l’ora dei tecnici. Il fascino indiscreto di QAnon. La tentazione di cura ...

Catania, nominata Panarea Cannizzo Vicesegretaria dei Giovani Democratici

CATANIA - Ieri, 3 febbraio, il Segretario dei Giovani Democratici Catania Mirko Giacone, ha concluso un proficuo incontro con la giovane e brillante ...

... tra le altre cose, hapropria agenda la questione del debito pubblico mondiale, in generale, ... comunque, in una situazione normale sarebbe la cosa più ragionevole e piùda fare. E' ...E credo che la viaalla ricostruzione dell'Italia, in virtù anche del lavoro svolto ... Alcuni di loro seguirebbero Emilio Carellisua neonata componente. Parla il viceministro del ...Dopo l’assalto al parlamento che scredita il marchio democratico americano e ne indebolisce la legittimazione imperiale, scatta l’ora dei tecnici. Il fascino indiscreto di QAnon. La tentazione di cura ...CATANIA - Ieri, 3 febbraio, il Segretario dei Giovani Democratici Catania Mirko Giacone, ha concluso un proficuo incontro con la giovane e brillante ...