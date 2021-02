Minute of Islands: il puzzle platform narrativo degli sviluppatori di The Inner World ha una data di uscita (Di giovedì 4 febbraio 2021) Studio Fizbin, lo sviluppatore dell'acclamata serie di avventure punta e clicca The Inner World, ha fissato la data di lancio del suo sorprendente "puzzle platform narrativo" Minute of Islands al 18 marzo. Il gioco arriverà su Xbox, PlayStation, Switch, Mac e PC. Minute of Islands racconta le avventure di Mo, "una riparatrice esperta che vive con la sua famiglia in un arcipelago rurale, dove un tempo si era stanziata un'antica razza di giganti sconosciuti. Le loro macchine, di incredibile fattura e in qualche modo dotate di vita propria, marciscono nelle profondità delle varie isole, e devono assolutamente essere mantenute in funzione, altrimenti una minaccia persa nel tempo tornerà per divorare tutto e tutti. Mo ha ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Studio Fizbin, lo sviluppatore dell'acclamata serie di avventure punta e clicca The, ha fissato ladi lancio del suo sorprendente "ofal 18 marzo. Il gioco arriverà su Xbox, PlayStation, Switch, Mac e PC.ofracconta le avventure di Mo, "una riparatrice esperta che vive con la sua famiglia in un arcipelago rurale, dove un tempo si era stanziata un'antica razza di giganti sconosciuti. Le loro macchine, di incredibile fattura e in qualche modo dotate di vita propria, marciscono nelle profondità delle varie isole, e devono assolutamente essere mantenute in funzione, altrimenti una minaccia persa nel tempo tornerà per divorare tutto e tutti. Mo ha ...

Minute of Islands: annunciata la data d'uscita

Il publisher Mixtvision e lo sviluppatore Studio Fizbin hanno annunciato che il platform/puzzle con elementi narrativi, Minute of Islands, sarà disponibile su PC, Mac (tramite Steam e GOG), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch dal 18 marzo . La versione demo è disponibile su PC, via Steam, come parte dello Steam ...

