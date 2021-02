M5S, contatti con Grillo e Conte scende in campo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il tavolino di cristallo in piazza Colonna segna la discesa in campo del premier uscente Giuseppe Conte, che si pone alla guida del Movimento ma anche della coalizione -M5S-Pd-Leu – pronta a sfidare il centrodestra. E’ il giorno che segna quello che alcuni definiscono il ‘predellino’ di Conte, ricordando Silvio Berlusconi. In queste ore, raccontano ambiente del Movimento, Conte ha sentito ripetutamente il garante Beppe Grillo. Nulla è deciso sul suo ruolo, ma in un M5S profondamente diviso e in difficoltà sull’arrivo di Mario Draghi, la sua posizione -“Ci sono e ci sarò”- potrebbe essere determinante per rimettere insieme i cocci. La decisione su un eventuale appoggio a Draghi “dovrà comunque prenderla il Movimento”, sempre guardando a un gabinetto politico guidato dall’ex capo della Bce. Ma politico ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il tavolino di cristallo in piazza Colonna segna la discesa indel premier uscente Giuseppe, che si pone alla guida del Movimento ma anche della coalizione -M5S-Pd-Leu – pronta a sfidare il centrodestra. E’ il giorno che segna quello che alcuni definiscono il ‘predellino’ di, ricordando Silvio Berlusconi. In queste ore, raccontano ambiente del Movimento,ha sentito ripetutamente il garante Beppe. Nulla è deciso sul suo ruolo, ma in un M5S profondamente diviso e in difficoltà sull’arrivo di Mario Draghi, la sua posizione -“Ci sono e ci sarò”- potrebbe essere determinante per rimettere insieme i cocci. La decisione su un eventuale appoggio a Draghi “dovrà comunque prenderla il Movimento”, sempre guardando a un gabinetto politico guidato dall’ex capo della Bce. Ma politico ...

