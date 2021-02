L’unità era un bluff Centrodestra a pezzi alle consultazioni I partiti in ordine sparso da Draghi Ma Salvini è messo peggio di tutti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “E’ meglio che ognuno dica liberamente quello che ha in testa. Noi non siamo costretti a fare nulla controvoglia,delè un valore, governiamo in 14 regioni su 20”. Con queste parole il leader della Lega, Matteo, ha annunciato che ilandràdiseparatamente. “dovrà scegliere tra Grillo e la Lega – ha poi aggiunto il segretario del Carroccio -, se le richieste di Grillo sono la patrimoniale sui risparmi degli italiani, la nostra è l’esatto contrario. Sarà il professora scegliere se per il futuro dell’Italia sono meglio nuove tasse o meno tasse. Noi a differenza di altri siamo liberi, non abbiamo già scelto il so o il no. Qualunque sarà la nostra scelta sarà ...