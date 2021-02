LIVE Sinner-Bedene 1-0, ATP Melbourne I in DIRETTA: in palio i quarti di finale! (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 PALLA BREAK Bedene! Doppio fallo dell’azzurro e chance di break. 30-30 Qualche problema sulla diagonale di rovescio per l’italiano. 15-15 SI ferma sul nastro il rovescio in spinta di Sinner. 15-0 Servizio e diritto dell’azzurro. 1-1 Servizio e diritto incrociato di Bedene. 40-15 Ace per la bestia nera slovena. 30-15 Doppio fallo per la testa di serie #13. 15-0 Buona prima dello sloveno. 1-0 Game a zero per Sinner e secondo ace. 40-15 Primo vero scambio del match: Bedene si impone sulla diagonale di diritto. 40-0 Ace per l’azzurro. 30-0 Buona prima di Sinner. 15-0 Lunga la risposta di Bedene. 0-0 Si parte! Sinner vince il sorteggio e scegli di servire. INIZIO PRIMO ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 PALLA BREAK! Doppio fallo dell’azzurro e chance di break. 30-30 Qualche problema sulla diagonale di rovescio per l’italiano. 15-15 SI ferma sul nastro il rovescio in spinta di. 15-0 Servizio e diritto dell’azzurro. 1-1 Servizio e diritto incrociato di. 40-15 Ace per la bestia nera slovena. 30-15 Doppio fallo per la testa di serie #13. 15-0 Buona prima dello sloveno. 1-0 Game a zero pere secondo ace. 40-15 Primo vero scambio del match:si impone sulla diagonale di diritto. 40-0 Ace per l’azzurro. 30-0 Buona prima di. 15-0 Lunga la risposta di. 0-0 Si parte!vince il sorteggio e scegli di servire. INIZIO PRIMO ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Melbourne I - Jannik Sinner vuole i quarti di finale in Australia. L’azzurro sfiderà la bestia n… - sportface2016 : RT @Alenize82: Alle 17.45 saremo LIVE per parlare di #tennis in #Australia (e di tutto quello che sta avvenendo). Tutto su Twitch di @sport… - Alenize82 : Alle 17.45 saremo LIVE per parlare di #tennis in #Australia (e di tutto quello che sta avvenendo). Tutto su Twitch… - infoitsport : LIVE Sinner-Vukic, ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l'altoatesino debutta direttamente al 2° turno - infoitsport : LIVE Sinner-Vukic 6-2 6-4, ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l'azzurro domina e conquista gli ottavi di finale a Melbourn… -