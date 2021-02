LIVE Etoile de Bessèges, tappa di oggi in DIRETTA: Ludovic Robeet tutto solo al comando. Gruppo a 1’40” (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Repa si arrende e con sé anche gli altri fuggitivi, che accusano un ritardo di 42? dal battistrada Robeet. 15.38 Repa prova a riportarsi su di lui, mentre gli altri tre ex battistrada hanno un distacco di 35? da Robeet. 15.34 Adesso Ludovic Robeet prova ad andarsene via tutto solo. 15.30 Delletre si aggiudica anche il GPM della Côte de Montagnac. Pioggia sulla corsa. 15.25 Da qui si entrerà in un circuito attorno al traguardo che presenta nuovamente la Côte de Montagnac. Il finale è contraddistinto da continui saliscendi. 15.20 Ci troviamo a 50 km dal traguardo. 15.15 Ricordiamo dunque i nomi dei cinque battistrada: Alexandre Delettre (Delko), Maximilien Picoux (Roubaix Lille Metropole), ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 Repa si arrende e con sé anche gli altri fuggitivi, che accusano un ritardo di 42? dal battistrada. 15.38 Repa prova a riportarsi su di lui, mentre gli altri tre ex battistrada hanno un distacco di 35? da. 15.34 Adessoprova ad andarsene via. 15.30 Delletre si aggiudica anche il GPM della Côte de Montagnac. Pia sulla corsa. 15.25 Da qui si entrerà in un circuito attorno al traguardo che presenta nuovamente la Côte de Montagnac. Il finale è contraddistinto da continui saliscendi. 15.20 Ci troviamo a 50 km dal traguardo. 15.15 Ricordiamo dunque i nomi dei cinque battistrada: Alexandre Delettre (Delko), Maximilien Picoux (Roubaix Lille Metropole), ...

zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges tappa di oggi in DIRETTA: 2’30” di vantaggio per i cinque uomini al comando - #Etoile… - OA_Sport : LIVE Etoile de Bessèges, tappa di oggi in DIRETTA: Giacomo Nizzolo ci riprova. E Nibali… - lisa_guadagnini : LIVE Etoile de Bessèges, tappa di oggi in DIRETTA: Giacomo Nizzolo ci riprova. E Nibali... - infoitsport : LIVE Etoile de Bessèges, prima tappa in DIRETTA: tre uomini all'attacco con 4' di vantaggio. Nibali in gruppo - infoitsport : LIVE Etoile de Bessèges, prima tappa in DIRETTA: rasoiata di Laporte, 4° Nizzolo. Ganna e Nibali 'gregari' -