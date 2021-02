Land | Robin Wright e Demian Bichir al Sundance 2021 | “Dopo l' ultimo anno | non diamo più niente per scontato”

(Di giovedì 4 febbraio 2021)debutta alla regia con, un dramma pieno di speranza immerso nelle montagne selvagge del Canada; con lei alla co-starha celebrato il felice esordio alla regia conin questa edizione virtuale del. Nel film, lainterpreta una donna che,aver subito una grave perdita, decide di lasciare tutto e trasferirsi in una baita isolata in montagna. Qui dovrà imparare a sopravvivere a contatto con la natura selvaggia, ma ad aiutarla interverrà un esperto cacciatore interpretato da...

AncheWright ha scelto di passare alla regia con, storia di una donna che dopo la tragica morte del marito e del figlio decide di isolarsi in una baita di montagna per fare i conti ...A quanto pare aWright non è bastato diventare Presidente degli Stati Uniti in House of cards e ha voluto esordire alla regia con, film in cui è anche la protagonista. Interpreta una donna,...Robin Wright debutta alla regia con Land, un dramma pieno di speranza immerso nelle montagne selvagge del Canada; con lei al Sundance 2021 la co-star Demian Bichir. Robin Wright ha celebrato il felice ...Né pirati, né eroi: la vicenda di Reddit e GameStop è emblematica della nostra epoca, anarchica e gerarchica allo stesso tempo.