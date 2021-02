La Pupa e il Secchione: Gianluca Tornese chi è, età e curiosità (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Pupa e il Secchione: Chi è il modello napoletano Gianluca Tornese che ama i cani e viaggiare: giovedì ha ricevuto un complimento particolare Stasera terza puntata della nuove edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa, il reality di Italia 1 che mette a confronto due mondi diversi che dovranno interagire, incontrarsi e (non mancherà) anche scontrarsi. Tra i pupi quest’anno che Gianluca Tornese, professione modello ma anche imprenditore e influencer. Napoletano di Quarto, 29enne, non è alla prima comparsa in tv. Sempre per Mediaset ha partecipato a Uomini e Donne nell’edizione del 2014-2015 e dopo il programma di Maria De Filippi è diventato influencer, ottenendo molti followers. Partecipò come corteggiatore di Valentina Dallari ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lae il: Chi è il modello napoletanoche ama i cani e viaggiare: giovedì ha ricevuto un complimento particolare Stasera terza puntata della nuove edizione de Lae ile viceversa, il reality di Italia 1 che mette a confronto due mondi diversi che dovranno interagire, incontrarsi e (non mancherà) anche scontrarsi. Tra i pupi quest’anno che, professione modello ma anche imprenditore e influencer. Napoletano di Quarto, 29enne, non è alla prima comparsa in tv. Sempre per Mediaset ha partecipato a Uomini e Donne nell’edizione del 2014-2015 e dopo il programma di Maria De Filippi è diventato influencer, ottenendo molti followers. Partecipò come corteggiatore di Valentina Dallari ...

