La nuova formazione della Bocconi | partono le masterclass di un giorno

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi si fa un gran parlare di «formazione continua» o, detta all’inglese, di «lifelong leraning»: anche se sono un adulto fatto e finito, con laurea e master già in tasca continuo ad approfondire, imparare, seguire lezioni. Lo si fa per stare al passo con i tempi, per affacciarsi ad argomenti che non si sono mai trattati e che invece possono servire per il lavoro che si sta facendo. Ciò non toglie che questi corsi siano corsi «seri», non fatti per fare, tanto che, appunto, scende in campo pure la Sda Bocconi, celeberrima business school universitaria, che ora lancia il nuovo format delle Masterclass. Su temi relativi a specifici settori viene prevista una parte più didattica e teorica con i docenti SDA e vengono riportate le best practice, raccontate in prima persona da esperti e guest speaker.