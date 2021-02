Juventus, Ronaldo insidia Sivori (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una stagione fin qui davvero fenomenale per Cristiano Ronaldo che si appresta ad arrivare alla soglia dei 36 anni in un forma davvero eccezionale. L’asso portoghese ha collezionato in questa stagione ventidue gol in ventitré partite. Numeri davvero impressionanti che non soddisferanno del tutto CR7, cannibale insaziabile. LEGGI ANCHE: Juventus, in campo contro il razzismo Cristiano è già arrivato alla terza stagione bianconera e in questi mesi si comincia a discutere della voglia del portoghese di prolungare il proprio rapporto con la Vecchia Signora, in scadenza nel 2022, di un ulteriore anno. Juventus, CR7 a caccia di record Cristiano Ronaldo, esultanza dopo il gol in Spezia-Juventus Oltre alla ricerca del record di gol complessivi in carriera, dove insegue Bican e Pelé, Cristiano ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una stagione fin qui davvero fenomenale per Cristianoche si appresta ad arrivare alla soglia dei 36 anni in un forma davvero eccezionale. L’asso portoghese ha collezionato in questa stagione ventidue gol in ventitré partite. Numeri davvero impressionanti che non soddisferanno del tutto CR7, cannibale insaziabile. LEGGI ANCHE:, in campo contro il razzismo Cristiano è già arrivato alla terza stagione bianconera e in questi mesi si comincia a discutere della voglia del portoghese di prolungare il proprio rapporto con la Vecchia Signora, in scadenza nel 2022, di un ulteriore anno., CR7 a caccia di record Cristiano, esultanza dopo il gol in Spezia-Oltre alla ricerca del record di gol complessivi in carriera, dove insegue Bican e Pelé, Cristiano ...

