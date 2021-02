Joe Biden a Putin | Non subiremo più azioni ostili | reagiremo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Gli Usa “non subiranno più” ledella Russia e risponderanno. Lo ha detto Joeal Dipartimento di Stato, annunciando verso Vladimirun atteggiamento “diverso dal mio predecessore”.ha aggiunto: “Dobbiamo fronteggiare le crescenti ambizioni della Cina e la determinazione della Russia di danneggiare la democrazia”. Il presidente Usa ha poi chiesto il “rilascio immediato senza condizioni” del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny. Commentando il colpo di stato in Birmania, ha aggiunto: “L’esercito birmano deve cedere il potere e rilasciare tutte le persone detenute”.

