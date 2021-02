Guida Tv Giovedì 4 febbraio 2021

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 4 febbraio 2021)TvCosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTvRai 1 ore 18:45 L’Ereditàore 20:30 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignotiore 21:25 Che Dio ci Aiuti 6×11-12 1a Tv ore 23:30 Porta a Porta Rai 2ore 18:50 NCIS ore 20:30 Tg 2ore 21:05 Tg 2 Postore 21:20 The Equalizer 2 – Senza PerdonoRobert McCall, in passato agente segreto, si guadagna da vivere facendo l’autista. Si trova costretto a rientrare in azione quando la sua amica Susan, indagando, cade in un tranello e viene uccisa. ore 23:30 Empire StateNella New York del 1982, due amici escogitano un colpo all’azienda di automobili blindate in cui uno dei due ha lavorato. L’obiettivo sono quindici milioni di dollari, ovvero la più grande cifra mai rubata in una rapina negli Stati Uniti. Ispirato a ...