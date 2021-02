Governo Draghi, Toti: “Dopo Toninelli e Azzolina fate i difficili?” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il governatore della Liguria Giovanni Toti interviene nuovamente sull’incarico conferito a Mario Draghi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare un nuovo Governo. “Ma Dopo che negli ultimi tre anni ci siamo beccati Toninelli e la Azzolina – chiede su Facebook -, il reddito di cittadinanza e i banchi a rotelle, ora che arriva Draghi c’è anche chi fa il difficile? Dai su, diamoci una mossa, che l’Italia ha bisogno di decisioni! E Dopo tante scelte sbagliate, magari stavolta una la azzecchiamo”, la conclusione del post di Toti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il governatore della Liguria Giovanniinterviene nuovamente sull’incarico conferito a Mariodal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare un nuovo. “Mache negli ultimi tre anni ci siamo beccatie la– chiede su Facebook -, il reddito di cittadinanza e i banchi a rotelle, ora che arrivac’è anche chi fa il difficile? Dai su, diamoci una mossa, che l’Italia ha bisogno di decisioni! Etante scelte sbagliate, magari stavolta una la azzecchiamo”, la conclusione del post di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

