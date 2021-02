**Governo: Draghi lavora a mix tecnico-politico, ripresa sarà lenta ma fiducia per farcela** (2) (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il Recovery plan, che tanto ha fatto litigare al suo interno il governo uscente fino a provocarne la rottura, "secondo me, lo riscriverà... e nessuno potrà certo dettargli condizioni perché lui è Mario Draghi", dice ancora l'esponente centrista. Nell'esecutivo che verrà, le priorità saranno dunque "la pandemia e il piano vaccini", due elementi "intimamente connessi alle condizioni per la ripresa economica e la tenuta sociale" del Paese, illustra ancora Tabacci, anticipando la contrarietà dell'ex numero uno della Bce, come noto, a una politica basata sui soli "contributi a pioggia". Il Recovery con ogni probabilità verrà riscritto, "con uno sguardo lungo a progetti ad alto rendimento", come spiegava lo stesso Draghi il 15 dicembre scorso, in un colloquio al Corriere della Sera in cui, sommessamente, cercava di dare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il Recovery plan, che tanto ha fatto litigare al suo interno il governo uscente fino a provocarne la rottura, "secondo me, lo riscriverà... e nessuno potrà certo dettargli condizioni perché lui è Mario", dice ancora l'esponente centrista. Nell'esecutivo che verrà, le priorità saranno dunque "la pandemia e il piano vaccini", due elementi "intimamente connessi alle condizioni per laeconomica e la tenuta sociale" del Paese, illustra ancora Tabacci, anticipando la contrarietà dell'ex numero uno della Bce, come noto, a una politica basata sui soli "contributi a pioggia". Il Recovery con ogni probabilità verrà riscritto, "con uno sguardo lungo a progetti ad alto rendimento", come spiegava lo stessoil 15 dicembre scorso, in un colloquio al Corriere della Sera in cui, sommessamente, cercava di dare ...

