Golden Globes 2021 | Laura Pausini candidata con il brano “Io sì\Seen”

La nostra Laura Pausini è ufficialmente candidata ai Golden Globes 2021 con il brano "Io sì\Seen". La canzone, stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano Magazine, sarebbe nata dalla collaborazione con Diane Warren (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe) e Niccolò Agliardi. La categoria per la quale Laura Pausini sarebbe candidata è quella per la Miglior Canzone Originale. La manifestazione dei Golden Globes 2021 si dovrebbe tenere il prossimo 28 febbraio a Los Angeles, anche se la pandemia potrebbe rendere tutto molto difficoltoso.

