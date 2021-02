Elisabetta Gregoraci attacca gli ex del GF Vip su Instagram | svelato il motivo

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Per quale ora sul profilodisono comparse delle storie contro alcuni dei suoi ex coinquilini che con lei hanno condiviso l’esperienza del reality nella casa del Grande Fratello Vip e non solo. Storie che hanno insospettito immediatamente i seguaci, increduli a vedere quegli “insulti” all’improvviso sul profilo della, rivolti peraltro verso i suoi amici più cari come Enock e Francesco Oppini.contro tutti Sul web stanno circolando da un po’ una serie distories postate sulla pagina ufficiale di una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del GF Vip,, che proprio di recente ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla ...