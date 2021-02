Dayane Mello: il messaggio dell’ex Stefano Sala dopo la tragica notizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dayane Mello, dopo la tragica notizia sulla morte improvvisa di suo fratello Lucas, riceve la chiamata del suo ex compagno Stefano Sala, anche lui ha voluto rendergli omaggio con un messaggio su IG e ha anche consigliato alla modella brasiliana di continuare il suo percorso all’interno della casa, ecco cosa è successo Nelle ultime ore L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 4 febbraio 2021)lasulla morte improvvisa di suo fratello Lucas, riceve la chiamata del suo ex compagno, anche lui ha voluto rendergli omaggio con unsu IG e ha anche consigliato alla modella brasiliana di continuare il suo percorso all’interno della casa, ecco cosa è successo Nelle ultime ore L'articolo proviene da Leggilo.org.

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - pomeriggio5 : La reazione degli inquilini del #GFVIP dopo la scomparsa del fratello di Dayane Mello #Pomeriggio5 - IreneDs10 : @dayane_mello_fp Io da fan di Tommy voterò per lei ? - Notiziedi_it : Lutto per Dayane Mello: le ultime notizie a Pomeriggio 5 | Video Mediaset -