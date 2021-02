Crisi di governo, sì del Pd a Draghi. Botta e risposta tra M5s e Lega (Di giovedì 4 febbraio 2021) Crisi di governo, il punto dopo il primo giorno di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. Sì più vicino. ROMA – Il primo giorno di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi è stato positivo. L’ex presidente della Banca Centrale Europea ha avuto il sì da parte di tutti i partiti minori, anche quelli che fanno parte del Centrodestra. Una maggioranza che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe avere numeri più alti di quelli dell’esecutivo guidato dal premier Conte. Gli incontri decisivi saranno quelli con i partiti più grandi, ma le sensazioni sono molto positive. Il Pd dice sì a Mario Draghi Il Partito Democratico è pronto a sposare il progetto Mario Draghi. Il Nazareno, dopo qualche perplessità iniziale, ha deciso di sostenere questo nuovo ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021)di, il punto dopo il primo giorno di consultazioni del premier incaricato Mario. Sì più vicino. ROMA – Il primo giorno di consultazioni del premier incaricato Marioè stato positivo. L’ex presidente della Banca Centrale Europea ha avuto il sì da parte di tutti i partiti minori, anche quelli che fanno parte del Centrodestra. Una maggioranza che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe avere numeri più alti di quelli dell’esecutivo guidato dal premier Conte. Gli incontri decisivi saranno quelli con i partiti più grandi, ma le sensazioni sono molto positive. Il Pd dice sì a MarioIl Partito Democratico è pronto a sposare il progetto Mario. Il Nazareno, dopo qualche perplessità iniziale, ha deciso di sostenere questo nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo La spinta da Bruxelles: maggioranza Ursula per Draghi

... le considerazioni di Sassoli circa l'opportunità di rivedere il Mes, logoro della crisi del debito ... condividono con il Pd un obiettivo centrale nella nuova avventura di governo: escludere la Lega. '...

Governo Draghi, consultazioni al via. von der Leyen: 'Draghi straordinario alla guida della Bce'

...ore al Colle si registra un moderato ottimismo sulla possibilità di una soluzione della crisi. Il ... Ed oggi è arrivata l' apertura di Conte al tentativo di Draghi di formare il governo che succederà al ...

Crisi di governo, news. Finito primo giro colloqui Draghi. Salvini: "O noi o Grillo". LIVE Sky Tg24 Fornaro (LeU): Noi responsabili, ascoltiamo Draghi poi decideremo

Roma, 4 feb. (askanews) - Liberi e Uguali ha rispetto anche per i travagli del Movimento 5 Stelle, e quando all'ipotesi di sostenere il ...

Crisi, Draghi al Quirinale: comincia il totoministri

Sergio Mattarella ha convocato il professore Mario Draghi al Colle. Non è scontata la fiducia del Parlamento al Governatore, ma già circolano i primi nomi per un possibile nuovo Governo ...

