Covid, Magi: "Anticorpi monoclonali ci aiuteranno moltissimo" (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – "Gli anticorpi monoclonali, che hanno avuto l'ok dall'Aifa, sono convinto che ci aiuteranno moltissimo". Sono le parole alla Dire del presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi. "Sono convinto che, insieme alle vaccinazioni- prosegue Magi- i monoclonali riusciranno ad evitare, oltre ai decessi, anche che le persone vadano in terapia intensiva". Secondo Magi, inoltre, con gli anticorpi monoclonali i tempi delle vaccinazioni potranno "anche relativamente allungarsi". In merito infine alla campagna vaccinale dei medici liberi professionisti e odontoiatri, il presidente dell'Omceo Roma fa infine sapere: "Ho parlato proprio oggi con l'assessore D'Amato e si cercando in tutti modi di velocizzare la questione".

