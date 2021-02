Contrabbandieri di gasolio | non solo ' derubano' tutti noi ma ci mettono in pericolo di vita

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Da una parte le persone perbene, che lavorano dalla mattina alla sera, spesso anche il sabato o la domenica, per mantenere se stessi e la famiglia, certo, ma anche lo Stato pagando le tasse; dall'...

Da una parte le persone perbene, che lavorano dalla mattina alla sera, spesso anche il sabato o la domenica, per mantenere se stessi e la famiglia, certo, ma anche lo Stato pagando le tasse; dall'...Talvolta, però, icercano di dissimulare la reale natura del carico, trasportando ilattraverso autoarticolati telonati, stipati con 26 o più cisterne IBC (cd. bulk) della ...Il danno per l'Erario, corrispondente all'imposta evasa (accise e IVA), è stato quantificato in oltre 380 mila euro ...Negli ultimi mesi i finanzieri del Comando Provinciale di Udine sono stati impegnati nel contrasto al contrabbando di prodotti petroliferi destinati ...