Como-Juventus Under23 3-0 | brutta sconfitta per i ragazzi di Zauli

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Laescecon un secco 3-0 dallo Stadio Sinigaglia e perde l’opportunità di accorciare in classifica sul duo di testae Renate. Idinon sono mai stati in partita, già sotto di due gol alla fine del primo tempo, restano comunque in piena zona Playoff. LEGGI ANCHE:, in campo contro il razzismo Il tecnico bianconero ha schierato nel suo 352 Dragusin, Fagioli, Peeters e Correia dal primo minuto mentre i nuovi arrivati Aké e Pecorino sono subentrati nella ripresa. I Lariani al 7° minuto sono già in vantaggio: H’Maidat approfitta di un errore in uscita di Dragusin e serve Gatto per la rete del vantaggio. Il raddoppio arriva dal dischetto con Terrani al 17°, dopo che Di Pardo aveva steso in area l’esterno del ...