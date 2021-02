Bologna, primo allenamento per Antov (Di giovedì 4 febbraio 2021) Bologna - allenamento mattutino per il Bologna in vista del derby con il Parma di domenica al Tardini. A Casteldebile la seduta è cominciata con la riunione in sala video, prima di scendere in campo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 febbraio 2021)mattutino per ilin vista del derby con il Parma di domenica al Tardini. A Casteldebile la seduta è cominciata con la riunione in sala video, prima di scendere in campo ...

sportli26181512 : #Bologna, primo allenamento per Antov: Il neo difensore ha svolto tutto l'allenamento con i compagni - patrick_c : @CarloMazzone795 @Lancia_Ale98 grande allenatore, grande persona. indimenticabile il primo anno a Bologna - TuttoFanta : ?Report #BOLOGNA: ?Nessun aggiornamento ufficiale per #Orsolini (ieri non si è allenato per un problema muscolare).… - slytherinhes : ester mi ha preso un libro a bologna, oli me ne ha preso uno a forlí, domani mando un mio amico a prendermene un al… - TizRicc : @McVirga86 @PinoVaccaro77 Sì, si infortunò al crociato ad agosto. Tornò in campo la domenica precedente con il Napo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna primo Parma - Bologna, ecco l'arbitro

Commenta per primo Ecco la designazione arbitrale di Parma - Bologna . PARMA - BOLOGNA h. 18.00 GUIDA ROSSI L. - PAGNOTTA IV: DI MARTINO VAR: GIACOMELLI AVAR: PERETTI

Bologna, primo allenamento per Antov

BOLOGNA - Allenamento mattutino per il Bologna in vista del derby con il Parma di domenica al Tardini. A Casteldebile la seduta è cominciata con la riunione in sala video, prima di scendere in campo per un lavoro di attivazione atletica ed ...

Bologna, primo allenamento per Antov Corriere dello Sport SportMediaset – Milan-Crotone, Bennacer torna titolare: fuori Tonali

Ismael Bennacer tornerà titolare a quasi due mesi dall'infortunio patito contro il Parma il 13 dicembre, come riportato da SportMediaset.

Black History Month Florence, nuovo format per l'edizione 2021

Al via da oggi il primo appuntamento del Black History Month Florence iniziativa co-fondata e diretta da Justin Randolph Thompson e dal 2018 co-promossa ...

Commenta perEcco la designazione arbitrale di Parma -. PARMA -h. 18.00 GUIDA ROSSI L. - PAGNOTTA IV: DI MARTINO VAR: GIACOMELLI AVAR: PERETTI- Allenamento mattutino per ilin vista del derby con il Parma di domenica al Tardini. A Casteldebile la seduta è cominciata con la riunione in sala video, prima di scendere in campo per un lavoro di attivazione atletica ed ...Ismael Bennacer tornerà titolare a quasi due mesi dall'infortunio patito contro il Parma il 13 dicembre, come riportato da SportMediaset.Al via da oggi il primo appuntamento del Black History Month Florence iniziativa co-fondata e diretta da Justin Randolph Thompson e dal 2018 co-promossa ...