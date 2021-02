Ascolti TV | Mercoledì 3 febbraio 2021. Coppa Italia al 18.5%, Made in Italy chiude all’11.2%, in calo La Caserma (7.6%). Merlino da record (10.9% e 7.5%) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Napoli-Atalanta Nella serata di ieri, Mercoledì 3 febbraio 2021, su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Napoli-Atalanta ha conquistato 4.934.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Made in Italy ha incollato davanti al video 2.455.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai2 La Caserma ha interessato 1.717.000 spettatori (7.6%). Su Italia1 Il principe cerca moglie ha raccolto 1.704.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.358.000 spettatori con il 10.6% (presentazione a 2.002.000 e il 7.4%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 875.000 spettatori (3.9%). Su La7 TgLa7 Speciale ha registrato 1.289.000 spettatori con il 5.3%. Su ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Napoli-Atalanta Nella serata di ieri,, su Rai1 la semifinale diNapoli-Atalanta ha conquistato 4.934.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 l’ultima puntata diinha incollato davanti al video 2.455.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai2 Laha interessato 1.717.000 spettatori (7.6%). Su1 Il principe cerca moglie ha raccolto 1.704.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.358.000 spettatori con il 10.6% (presentazione a 2.002.000 e il 7.4%). Su Rete4 Speciale Staseratotalizza un a.m. di 875.000 spettatori (3.9%). Su La7 TgLa7 Speciale ha registrato 1.289.000 spettatori con il 5.3%. Su ...

