Anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo si dichiara ma Roberta lo gela: retroscena sull'intimità (Di giovedì 4 febbraio 2021) Continuano le vicissitudini sentimentali dei protagonisti di Uomini e Donne. Secondo le Anticipazioni pubblicate dal Vicolodellenews.it, nella puntata registrata il 2 febbraio si sono susseguiti svariati colpi di scena. Ad appassionare particolarmente è stata l'ormai storica e travagliata conoscenza tra il cavaliere Riccardo Guarnieri e la dama Roberta di Padua. Vediamo cosa è accaduto in studio. Riccardo e Roberta: una storia senza fine Dopo quasi due anni dalla prima frequentazione e dopo aver avuto rispettivamente altri amori (Riccardo con Ida Platano e lei con Michele Dentice), l'aitante operaio pugliese e la romana hanno deciso inaspettatamente e contro tutti i pronostici di riprovarci. La scena però sembra essere quella di ...

