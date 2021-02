Allegri e Raul in lizza per la panchina del Real Madrid: Zinedine Zidane sempre più in bilico (Di giovedì 4 febbraio 2021) È sempre più a rischio il posto di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Al suo posto potrebbe arrivare Massimiliano Allegri. Il suo nome circola da settimane e adesso se ne parla in maniera ancora più insistente. Secondo la radio spagnola Cadena Ser, l'ex allenatore di Juventus e Milan è sempre più vicino a prendere il posto di Zidane. Il nome di Allegri, infatti, sarebbe sull'agenda del presidente della squadra, Florentino Pérez, insieme a quello di Raul, ex attaccante del Real Madrid e adesso allenatore della seconda squadra merengue, il Castilla. Il più favorito tra i due, comunque, dovrebbe essere Raul, ma la situazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Èpiù a rischio il posto disulladel. Al suo posto potrebbe arrivare Massimiliano. Il suo nome circola da settimane e adesso se ne parla in maniera ancora più insistente. Secondo la radio spagnola Cadena Ser, l'ex allenatore di Juventus e Milan èpiù vicino a prendere il posto di. Il nome di, infatti, sarebbe sull'agenda del presidente della squadra, Florentino Pérez, insieme a quello di, ex attaccante dele adesso allenatore della seconda squadra merengue, il Castilla. Il più favorito tra i due, comunque, dovrebbe essere, ma la situazione ...

Massimiliano Allegri è al centro delle voci di mercato: sempre nel mirino della Roma, l'ex Juventus viene accostato con insistenza anche al Real Massimiliano Allegri è l'obiettivo numero della Roma, in caso di separazione da Paulo Fonseca, in corso d'opera o a fine stagione. Nonostante le smentite di rito del general manager Tiago Pinto, l'interesse ...

Real Madrid: Massimiliano Allegri e Raul in lizza per la panchina di Zidane Al momento è quest'ultimo il favorito (e il suo arrivo coinciderebbe con l'addio di Sergio Ramos: Psg in prima fila sul ...

Max Allegri scalpita per tornare in panchina, la Roma lo corteggia da tempo, ma potrebbe farlo con il club più vincente della storia. lapresse. A giugno 2021 saranno due anni senza panchina, probabilm ...

Il tecnico francese, comunque vadano le cose, dovrebbe restare in sella fino a giugno, ma la sua avventura è destinata a concludersi. La seconda opzione sembrerebbe Massimiliano Allegri: all'interno d ...

