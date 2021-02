Una Vita, anticipazioni 4 febbraio: pericolo sul set? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Santiago Becerra, mentre la moglie Marcia continuerà a tradirlo con Felipe, deciderà di sorprendere la donna. Come annunciano le anticipazioni di Una Vita relative all'episodio in onda giovedì 4 febbraio, il brasiliano organizzerà una romantica cena per due che non farà altro che accrescere il disagio della Sampaio per i sensi di colpa che la stanno attanagliando. La ragazza, infatti, ha iniziato una relazione clandestina con l'Alvarez Hermoso dopo che lui le ha dichiarato tutto il suo amore, e se l'avvocato la sta vivendo con gioia e leggerezza, Marcia invece si sentirà colpevole verso Santiago e sarà assalita dai dubbi e dalle paure, soprattutto dopo essere anche stati scoperti da Agustina che li ha visti mentre si baciavano, ma ha promesso di non dire niente a nessuno. Genoveva, intanto, continuerà a sospettare che Felipe e Marcia ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Santiago Becerra, mentre la moglie Marcia continuerà a tradirlo con Felipe, deciderà di sorprendere la donna. Come annunciano ledi Unarelative all'episodio in onda giovedì 4, il brasiliano organizzerà una romantica cena per due che non farà altro che accrescere il disagio della Sampaio per i sensi di colpa che la stanno attanagliando. La ragazza, infatti, ha iniziato una relazione clandestina con l'Alvarez Hermoso dopo che lui le ha dichiarato tutto il suo amore, e se l'avvocato la sta vivendo con gioia e leggerezza, Marcia invece si sentirà colpevole verso Santiago e sarà assalita dai dubbi e dalle paure, soprattutto dopo essere anche stati scoperti da Agustina che li ha visti mentre si baciavano, ma ha promesso di non dire niente a nessuno. Genoveva, intanto, continuerà a sospettare che Felipe e Marcia ...

