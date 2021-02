'Switch e Nintendo hanno praticamente estirpato PlayStation dal Giappone' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Secondo l'analista Hideki Yasuda dell'Ace Research Institute, il 99% di tutte le vendite di software per videogiochi nel 2021 in Giappone sono state per Nintendo Switch, nonostante Nintendo non abbia pubblicato nuovi giochi finora. E ciò, sempre secondo l'analista, segnerebbe la fine di PlayStation su territorio nipponico. "Nintendo ha praticamente sradicato PlayStation", suggerisce Yasuda. "È un peccato, ma come ho già sottolineato, il declino del marchio PlayStation in Giappone è diventato un fatto ben noto". Sicuramente si tratta di parole forti ma è certamente vero che le vendite di console PlayStation 5 in Giappone sono state notevolmente inferiori a PlayStation 4 ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Secondo l'analista Hideki Yasuda dell'Ace Research Institute, il 99% di tutte le vendite di software per videogiochi nel 2021 insono state per, nonostantenon abbia pubblicato nuovi giochi finora. E ciò, sempre secondo l'analista, segnerebbe la fine disu territorio nipponico. "hasradicato", suggerisce Yasuda. "È un peccato, ma come ho già sottolineato, il declino del marchioinè diventato un fatto ben noto". Sicuramente si tratta di parole forti ma è certamente vero che le vendite di console5 insono state notevolmente inferiori a4 ...

NintendoItalia : Il bundle #NintendoSwitch di Monster Hunter Rise (che include un codice download per #MHRise + Kit Deluxe DLC + con… - Tech4D_ : Nintendo Switch Pro? Mettetevi comodi perchè non arriverà a breve - CVDDLINGME : VOGLIO LA NINTENDO SWITCH voglio la nintendo switch LA VOGLIO!! ADESSO!! per favore ???? - Eurogamer_it : '#NintendoSwitch ha distrutto #PS4 e #PS5 in Giappone'. - Stay_Nerd : Nintendo Switch Pro: non ci sono piani per un’uscita a breve -