Snam inserisce nello Statuto il corporate purpose “Energia per ispirare il mondo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Assemblea degli azionisti di Snam, riunitasi martedì 2 febbraio sotto la presidenza di Nicola Bedin, ha approvato alcune modifiche allo Statuto sociale finalizzate, tra l’altro, a riflettere il crescente impegno dell’azienda nella transizione energetica nonché a recepire le recenti disposizioni della Legge di Bilancio in tema di equilibrio di genere. In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia da SARS-CoV-2 e in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 106, commi 4 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (la cui efficacia è stata prorogata dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125), l’Assemblea si è tenuta esclusivamente mediante l’intervento del rappresentante designato (Studio Legale Trevisan & Associati), a cui gli azionisti hanno conferito delega, ai sensi e per gli effetti dell’art. 135-undecies, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Assemblea degli azionisti di, riunitasi martedì 2 febbraio sotto la presidenza di Nicola Bedin, ha approvato alcune modifiche allosociale finalizzate, tra l’altro, a riflettere il crescente impegno dell’azienda nella transizione energetica nonché a recepire le recenti disposizioni della Legge di Bilancio in tema di equilibrio di genere. In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia da SARS-CoV-2 e in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 106, commi 4 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (la cui efficacia è stata prorogata dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125), l’Assemblea si è tenuta esclusivamente mediante l’intervento del rappresentante designato (Studio Legale Trevisan & Associati), a cui gli azionisti hanno conferito delega, ai sensi e per gli effetti dell’art. 135-undecies, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), ...

