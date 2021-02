Sergio Mattarella convoca Mario Draghi al Colle: fine dell’ipotesi Conte ter (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo l’incontro con Roberto Fico al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di affidare il Governo a Mario Draghi, ex Presidente della Banca Centrale Europea: “Serve un governo di alto profilo, darò presto un incarico non politico”. Queste le sue parole al termine di una giornata fallimentare per le trattative nella ex maggioranza. Mattarella ha già convocato il professor Mario Draghi al Colle alle 12. Il presidente Sergio Mattarella ha così spiegato le ragioni della sua scelta, e l’esclusione del voto anticipato: “Dal momento in cui si sciolgono le Camere devono passare 60 giorni, poi altri 20 giorni per insediare le nuove Camere, che poi devono formare i propri uffici ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo l’incontro con Roberto Fico al Quirinale, il Presidente della Repubblicaha deciso di affidare il Governo a, ex Presidente della Banca Centrale Europea: “Serve un governo di alto profilo, darò presto un incarico non politico”. Queste le sue parole al termine di una giornata fallimentare per le trattative nella ex maggioranza.ha giàto il professoralalle 12. Il presidenteha così spiegato le ragioni della sua scelta, e l’esclusione del voto anticipato: “Dal momento in cui si sciolgono le Camere devono passare 60 giorni, poi altri 20 giorni per insediare le nuove Camere, che poi devono formare i propri uffici ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - giannipittella : È una fortuna avere un Presidente della Repubblica come Sergio Mattarella. - Agenzia_Ansa : L'appello del presidente Sergio Mattarella: Ora basta, la gente non capisce. Troppe emergenze consigliano prudenza.… - Plinuz : RT @jacopo_iacoboni: Se c’è Mario Draghi con un incarico lo si deve alla battaglia di Matteo Renzi per ottenere un premier e un governo mig… - Massifrasca : RT @Quirinale: Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #… -