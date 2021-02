Sci, Sofia Goggia: "L'infortunio? Ora sono serena e contenta di ripartire" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Bergamo, 3 febbraio 2021 - L'energia, la forza e l'entusiasmo di Sofia Goggia stanno tornando. Dopo l'infortunio che le ha provocato la frattura del ginocchio, l'atleta azzurra è pronta per una nuova ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Bergamo, 3 febbraio 2021 - L'energia, la forza e l'entusiasmo distanno tornando. Dopo l'che le ha provocato la frattura del ginocchio, l'atleta azzurra è pronta per una nuova ...

Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - SkySport : ULTIM'ORA SCI Sofia Goggia non parteciperà ai mondiali di Cortina per la frattura composta piatto tibiale ginocchio… - repubblica : Sci, Sofia Goggia salta i Mondiali: frattura al ginocchio destro - Eurosport_IT : 'Bisogna andare avanti. Alla fine è 'solo' un osso, guarirà in maniera perfetta. Non è una piccola frattura che mi… - chiara4eyes : RT @RadioSavana: Bulgaria (Sofia) Covid free. Attività commerciali aperte, impianti da sci aperti, nessun obbligo di indossare la mascherin… -