Salernitana | un mercato appena sufficiente per sognare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Latorna a Salerno dopo il pareggio esterno contro la Reggina per 0-0. Nonostante una partita non brillante dal punto di vista calcistico, i granata restano nel gruppone di squadre che puntano al salto di categoria. Dalè arrivato qualche giocatore, ma saràper puntare alla Serie A? Lagioca male ma sciupa un rigore Quella di lunedì sera non è stata una bella partita da ambo le parti. A lunghi tratti, infatti, il gioco è stato spezzettato, non permettendo una prosecuzione fluida della gara. Nonostante questo, però, sia Reggina chehanno avuto delle occasioni nette per passare in vantaggio, ma qui va fatto un applauso ad entrambi i portieri, Nicolas e Belec, in grado di tenere la porta inviolata. Nel primo tempo, la partita si mette ...