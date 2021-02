Ragazzini si lanciano contro auto in corsa: nuova sfida social? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Probabile nuova sfida social all’origine dei fatti denunciati nella cittadina, con sempre più casi di incredibile follia tra i più piccoli. Tik Tok (Web)L’ombra dei sociale e dell’ormai temutissimo Tik Tok alla base dei fatti che in questi giorni hanno sconvolto il centro di Gallipoli. La città salentina, in questi giorni è stata, di fatto, teatro di folli sfide, molto probabile che si tratti di nuove performance da mettere in bella mostra sui social, la planking challenge, ovvero lanciarsi contro auto in corsa, in strada, rischiando la vita e rischiando di causare incidenti. Qualcosa che non segue nessuna logica. I Ragazzini tra i 10 e i 12 anni, sarebbero stati visti più volte esibirsi in simili imprese, in pieno ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Probabileall’origine dei fatti denunciati nella cittadina, con sempre più casi di incredibile follia tra i più piccoli. Tik Tok (Web)L’ombra deie e dell’ormai temutissimo Tik Tok alla base dei fatti che in questi giorni hanno sconvolto il centro di Gallipoli. La città salentina, in questi giorni è stata, di fatto, teatro di folli sfide, molto probabile che si tratti di nuove performance da mettere in bella mostra sui, la planking challenge, ovvero lanciarsiin, in strada, rischiando la vita e rischiando di causare incidenti. Qualcosa che non segue nessuna logica. Itra i 10 e i 12 anni, sarebbero stati visti più volte esibirsi in simili imprese, in pieno ...

