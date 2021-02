Obi-Wan Kenobi | Ewan McGregor parla della serie

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ci giungono news sulla nuovaDisney sul maestro Jedi Obi-Wandirettamente dalle labbra del protagonista, ossia(che oltre ad essere un “cavaliere” Jedi è anche un “vero cavaliere”, essendo stato insignitocarica onorifica di Ufficiale dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico, un ordine cavalleresco istituito da re Giorgio V nel 1917). Chiacchierando sui social con Eddie Izzard ha rivelato che le riprese cominceranno nella tarda Primavera. Location? Los Angeles e non Boston come si rumoreggiava. L’attore ha inoltre chiarito che Jon Favreau non sarà coinvolto nella. #chatted during Eddie's final marathon about the new #ObiWanproject, #TheMandalorian ...

L'ultimo pensiero di Ewan McGregor nel corso dell'intervista è andato al suo personaggio,Kenobi . 'Sono entusiasta di avere la possibilità di interpretarlo di nuovo. Ho sempre pensato che ...Tra le altre,Kenobi, che vedrà il ritorno di Ewan McGregor e Hayden Christensen; Ahsoka, con Rosario Dawson nel ruolo del personaggio apparso in The Mandalorian, Rangers of the New ...Obi-Wan Kenobi, la miniserie Disney+ incentrata sull'iconico maestro Jedi portato per la prima volta sullo schermo dal compianto Sir Alec Guinness, vedrà ...Ewan McGregor ci parla della serie sull'iconico maestro Obi-Wan Kenobi, il nuovo progetto in lavorazione per la piattaforma Disney+ ...