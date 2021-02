Multa a un disabile perché era entrato in pizzeria per ripararsi dal freddo, dai poliziotti 400 euro per pagarla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lo avevano Multato perché entrando in una pizzeria di Porto Recanati (Macerata) con la sua carrozzina elettrica per prendere un caffè e 'ripararsi un po' dal freddo' aveva violato le norme anti - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lo avevanotoentrando in unadi Porto Recanati (Macerata) con la sua carrozzina elettrica per prendere un caffè e 'un po' dal' aveva violato le norme anti - ...

fattoquotidiano : Salvini si offre di pagare la multa a un disabile che ha violato le norme anti-Covid. Iacopo Melio: “Fai politica,… - MediasetTgcom24 : Multa a un disabile perché era entrato in pizzeria per ripararsi dal freddo, dai poliziotti 400 euro per pagarla… - matteosalvinimi : Ma perché non si applica la legge del Buonsenso??? Se verrà confermata la multa a questo signore, gliela pagheremo… - Maria97254741 : @MediasetTgcom24 Decine e decine di spacciatori girano indisturbati senza mascherina a tutte le ore ma nessuno ch… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Multa a un disabile perché era entrato in pizzeria per ripararsi dal freddo, dai poliziotti 400 euro per pagarla #mac… -