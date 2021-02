Milano, i commercianti scendono in strada: un “corteo funebre” contro le restrizioni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel caos di questi giorni concitati, con la fine anticipata del governo Conte bis e la scelta di Sergio Mattarella di puntare su Mario Draghi, a passare in secondo piano sono stati, ancora una volta, gli italiani. Ignorati in questi lunghi mesi da una classe politica completamente incapace di fornire risposta alla crisi sanitaria ed economica. E ora in strada per far sentire la propria voce. commercianti, ristoratori, baristi, proprietari di discoteche. Categorie abbandonate ai loro destini e che ora hanno deciso di dire basta alle restrizioni e alle chiusure locali. Per farlo, hanno inscenato un singolare “corteo funebre”, a conferma delle difficoltà nel continuare a tenere aperte le rispettive attività. In queste ore, almeno una cinquantina di auto si sono radunate sotto la sede della Regione ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel caos di questi giorni concitati, con la fine anticipata del governo Conte bis e la scelta di Sergio Mattarella di puntare su Mario Draghi, a passare in secondo piano sono stati, ancora una volta, gli italiani. Ignorati in questi lunghi mesi da una classe politica completamente incapace di fornire risposta alla crisi sanitaria ed economica. E ora inper far sentire la propria voce., ristoratori, baristi, proprietari di discoteche. Categorie abbandonate ai loro destini e che ora hanno deciso di dire basta allee alle chiusure locali. Per farlo, hanno inscenato un singolare “”, a conferma delle difficoltà nel continuare a tenere aperte le rispettive attività. In queste ore, almeno una cinquantina di auto si sono radunate sotto la sede della Regione ...

