Mertens | attimi di paura | aereo fuori pista all’atterraggio

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’privato noleggiato daè finitoal momento dell’atterraggio. Notte diin Belgio: nessuna lesione per l’attaccante Un periodo da dimenticare per Dries, sia sul campo sia al di. L’attaccante del Napoli ha vissuto un brutto momento in Belgio: l’areo noleggiato per volare nella sua Nazione è uscitoal momento dell’atterraggio. A raccontare l’accaduto è stato il quotidiano Het Laatste Nieuws, che ha fornito anche le immagine del terreno, pieno di solchi e segni. La manovra errata è stata causata molto probabilmente dal maltempo e dalle raffiche di vento, oltre che alla pioggia battente. Per fortuna non ci sono state conseguenze di alcun tipo e l’attaccante sta bene. Nessuna ...

1 Soltanto un forte spavento, per fortuna. Nessuna conseguenza madi grande paura per l'attaccante del Napoli Dries, che nello scorso weekend ha fatto ritorno in Belgio per iniziare un nuovo ciclo di cure per superare definitivamente i problemi alla ...di paura per Dries: al ritorno in Belgio il jet privato del calciatore è finito fuori pista in fase di atterraggio Non è un bel momento per Dries, reduce da un lungo infortunio ...L'aereo privato noleggiato da Mertens è finito fuori pista al momento dell'atterraggio. Notte di paura in Belgio: l'attaccante sta bene ...Attimi di paura per Mertens dopo che l'areo privato con cui è andato in Belgio è uscito fuori pista al momento dell'atterraggio ...