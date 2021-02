Le nomination dei Kids Choice Awards 2021 guidate da Justin Bieber

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono state annunciate ledeiche si terranno sabato 13 marzo a Los Angeles. In Italia, lo show andrà in onda in differita, venerdì 19 marzo alle ore 20.00 su Nickelodeon, al canale 605 di Sky. L’attore, comico e leggenda del Saturday Night Live Kenan Thompson (Kenan, All That) è il presentato ufficiale dell’evento dedicato al mondo dei bambini e dei ragazzi che da tutto il mondo potranno votare e sostenere i propri cantanti, attori, film e influencer preferiti. Le votazioni sono da oggi aperte sul sito ufficiale della manifestazione musicale, Kca.nicktv.it. Le votazioni sono aperte anche tramite Twitter e in questo caso bisognerà twittare inserendo gli hashtag appositi, ovvero: #KCA e #VotaNomeStar. In attesa di conoscere l’elenco dei performerà dei KCA, a ...